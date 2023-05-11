В Минстрое Татарстана отреагировали на задержание заместителя министра Элеоноры Абубакировой

В Минстрое Республики Татарстан отреагировали на задержание заместителя министра Элеоноры Абубакировой.

"Министерство строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства РТ не обладает информацией о действиях, в совершении которых подозревается Э.Х.Абубакирова", — проинформировала пресс-служба Минстроя РТ.

О задержании Абубакировой стало известно сегодня, 11 мая. Ее подозревают в крупной взятке размером в 9 миллионов рублей.

