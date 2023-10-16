В МИД названы сроки утверждения списка кандидатов в новые партнеры БРИКС: их огласят в Казани

Страны, которые могут стать новыми партнерами БРИКС, будут утверждены и озвучены на саммите объединения в Казани, пишет ТАСС со ссылкой на посла по особым поручениям МИД России Павла Князева.

"Сейчас никаких прогнозов я бы делать не стал, на йоханнесбургском саммите поручено лидерами проработать модальности новой категории партнеров и согласовать список кандидатов в эту категорию, который должен быть утвержден на саммите в Казани", — сказал он.

Сегодня, 16 октября, Владимир Путин отметил, что экономики государств-членов БРИКС уже обошли страны G7 по паритету покупательской способности.