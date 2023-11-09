В метро Казани в 2024 году хотят ввести оплату по биометрии
Фото: открытые источники
В метро Казани в следующем году хотят ввести оплату по биометрии, заявил гендиректор Центра биометрических технологий Владислав Поволоцкий.
Эксперимент проводится совместно с Минтрансом РФ в шести российских городах. Это Казань, Нижний Новгород, Петербург, Самара, Новосибирск и Екатеринбург.
По данным ТАСС, в Самаре и Екатеринбурге уже подтвердили дорожные карты, необходимые для запуска сервиса оплаты по биометрии. В остальных городах это сделают до конца года.