В метро Казани в 2024 году хотят ввести оплату по биометрии

В метро Казани в следующем году хотят ввести оплату по биометрии, заявил гендиректор Центра биометрических технологий Владислав Поволоцкий.

Эксперимент проводится совместно с Минтрансом РФ в шести российских городах. Это Казань, Нижний Новгород, Петербург, Самара, Новосибирск и Екатеринбург.

По данным ТАСС, в Самаре и Екатеринбурге уже подтвердили дорожные карты, необходимые для запуска сервиса оплаты по биометрии. В остальных городах это сделают до конца года.