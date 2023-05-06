В метро Казани на День Победы запустят дополнительные поезда

Казанское метро будет работать в усиленном режиме в майские праздники, и в День Победы, 9 мая, принято решение для удобства горожан и гостей города запустить дополнительные поезда.

9 мая метро будeт работать в усиленном режимe с 6:00 до 00:00. Об этом информирует МУП "Метроэлектротранс".

После праздничного салюта казанцы и гости столицы Татарстана смогут разъехаться как на дополнительных автобусах, так и на дополнительных поездах метрополитена.

