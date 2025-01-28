Новости Казани
· 16+ · Екатерина Елисеева

В мэрии Казани рассказали о мерах по борьбе с пробками в 2025 году

Кроме того, в 2025 году планируется установить ...

pixabay.com

Подписаться в Telegram

В 2025 году в Казани планируют подключить к автоматизированной системе управления дорожным движением ещё 25 светофоров. Это должно повысить пропускную способность дорог и снизить количество заторов, сообщили в городском комитете по транспорту.

Как отметил мэр Казани Ильсур Метшин в ходе отчёта исполкома, за последние пять лет количество светофоров, управляемых через эту систему, увеличилось в пять раз. Сейчас из 513 светофоров в городе 266 подключены к автоматизированной системе.

Пресс-служба мэрии передала слова главы города, который подчеркнул, что система позволяет контролировать дорожную ситуацию в реальном времени и при необходимости корректировать длительность сигналов светофора в зависимости от времени суток, дней недели и сезонных условий. В условиях увеличения количества автомобилей, которых в городе уже насчитывается 485 тысяч, эта технология играет ключевую роль.

Кроме того, в 2025 году планируется установить 58 новых информационных табло на остановках общественного транспорта. Сейчас такими табло оборудованы 380 из почти 1,5 тыс. остановок Казани. Также будет усилен контроль за движением по выделенным автобусным полосам, которые расположены на 47 улицах общей протяжённостью 183 километра.

Напомним, внедрение адаптивной системы управления движением началось в Казани перед Универсиадой 2013 года. В 2023 году система была внедрена на 225 перекрёстках в Казани и 29 перекрёстках в Набережных Челнах. В прошлом году к системе подключили 30 светофоров, что позволило увеличить пропускную способность на этих участках на 15%.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

Читайте также:

Следующая новость ↓

Популярное

Лонгриды

19 часов назад

Из Казани в Китай: история сноубордиста, покорившего восточные склоны

Новости России

день назад

Находят хобби и раскрывают душу

жук клоп вонючка

Не у нас

день назад

Лимузин Nissan President из Японии продают в Приморском крае

Важное в РТ

3 дня назад

Сбер: Карьерный рост, развитие и поддержка на каждом этапе

пошив мужской одежды на заказ в москве в Москве

Новости Казани

21 час назад

В ТЦ «Парк Хаус» в Казани эвакуируют людей

Новости Казани

8 часов назад

В Казани продают самодельный спорткар за 7,5 млн рублей

Не у нас

день назад

Ученые сняли светящийся шар на глубине 3300 метров у Аляски

Не у нас

день назад

Кардиолог Козлова рассказала, у кого может произойти остановка сердца

Не у нас

9 часов назад

В Костомукше продаётся раритетный «Москвич-412» без тормозов
Новости Казани
2 дня назад

Ста ждать придется еще десять лет? КАЗ снова уменьшает планы по выпуску самолетов

Казанский авиационный завод имени С. П. Горбуно...

Новости Татарстана

26 минут назад

Бывшие начальник УФСИН по Татарстану и его зам окажутся в суде за коррупцию

Новости Казани

час назад

В мэрии Казани рассказали о мерах по борьбе с пробками в 2025 году

Новости Татарстана

час назад

В Высшей школе нефти Татарстана кошка получила студенческий билет

Новости Татарстана

час назад

В РТ 10-летняя девочка перевела аферистам мамину зарплату за игровую валюту
В Лаишевском районе 28 января в результате ДТП ...
Новости Татарстана
41 минуту назад

В Лаишевском районе 28 января в результате ДТП погиб человек

Не у нас

2 часа назад

В Амурской области 28 января после взрыва пропал без вести человек

Не у нас

2 часа назад

7 человек пострадали: ветер до 50 м/с принес во Владивосток хаос

Новости Казани

3 часа назад

В одном из зданий Деревни Универсиады 28 января проводят плановые учения
“На УЗИ можно было попасть только по знакомству...
Интересное в Казани
4 дня назад

“На УЗИ можно было попасть только по знакомству”: как в годы тотального дефицита в Казани открылась первая частная клиника