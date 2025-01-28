В мэрии Казани рассказали о мерах по борьбе с пробками в 2025 году

В 2025 году в Казани планируют подключить к автоматизированной системе управления дорожным движением ещё 25 светофоров. Это должно повысить пропускную способность дорог и снизить количество заторов, сообщили в городском комитете по транспорту.

Как отметил мэр Казани Ильсур Метшин в ходе отчёта исполкома, за последние пять лет количество светофоров, управляемых через эту систему, увеличилось в пять раз. Сейчас из 513 светофоров в городе 266 подключены к автоматизированной системе.

Пресс-служба мэрии передала слова главы города, который подчеркнул, что система позволяет контролировать дорожную ситуацию в реальном времени и при необходимости корректировать длительность сигналов светофора в зависимости от времени суток, дней недели и сезонных условий. В условиях увеличения количества автомобилей, которых в городе уже насчитывается 485 тысяч, эта технология играет ключевую роль.

Кроме того, в 2025 году планируется установить 58 новых информационных табло на остановках общественного транспорта. Сейчас такими табло оборудованы 380 из почти 1,5 тыс. остановок Казани. Также будет усилен контроль за движением по выделенным автобусным полосам, которые расположены на 47 улицах общей протяжённостью 183 километра.

Напомним, внедрение адаптивной системы управления движением началось в Казани перед Универсиадой 2013 года. В 2023 году система была внедрена на 225 перекрёстках в Казани и 29 перекрёстках в Набережных Челнах. В прошлом году к системе подключили 30 светофоров, что позволило увеличить пропускную способность на этих участках на 15%.