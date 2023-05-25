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В мэрии Казани проинформировали, какие работы идут сейчас на пляже "Локомотив"

В мэрии Казани проинформировали, какие работы ведутся на пляже «Локомотив»
В мэрии Казани проинформировали, какие работы идут сейчас на пляже "Локомотив"

Фото: открытые источники

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Территория пляжа "Локомотив" в Вахитовском районе Казани отдана в аренду инвесторам, чтобы они благоустроили ее, сообщили в мэрии Казани.

Отмечается, что работы по планировке рельефа ведутся уже с 18 мая, тут будут предусмотрены дорожки, площадка для игры в волейбол, а также туалеты.

Купальный сезон в Казани стартует с 1 июня. Откроются пять пляжей - "Локомотив", "Нижнее Заречье", "Озеро Большое Лебяжье", "Озеро Глубокое", "Озеро Комсомольское".

Также места отдыха у воды организуют на озере Изумрудном и на водоеме в парке Победы.

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