Новости Казани
· Полина Модестова

"В мечетях пройдут праздничные намазы": был утвержден порядок празднования Курбан-байрама

В ДУМ Татарстана 6 июня утвердили порядок празднования Курбан-байрама
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Советом казыев и Советом улемов Духовного управления мусульман РТ был утвержден порядок празднования Курбан-байрама, а также проведения праздничного намаза в Татарстане в этом году. Сообщается, что 27 июня - день Арафа. На следующий день, 28 июня, состоится Курбан-байрам. Во всех мечетях пройдут праздничные намазы.

Был определен порядок проведения мероприятий в честь праздника в Казани. С 2:20 до 3:00 будет идти рецитация священного Корана, с 3:00 до 3:30 - праздничный вагаз, в 3:30 пройдет гает-намаз, а в 3:40 - проповедь на арабском языке, чтение Корана ду'а.

После праздничного намаза в тех местах, что будут заранее определены, приступят к обрядам жертвоприношения. Курбан-байрам будет идти три дня - с 28 до 30 июня, до захода солнца. Забой жертвенных животных в Казани продолжится до 20:31 часов 30 июня.

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