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В МЧС РТ напомнили о запрете на приготовление шашлыка в Татарстане

В МЧС РТ напомнили, что в Татарстане запрещено жарить шашлык
В МЧС РТ напомнили о запрете на приготовление шашлыка в Татарстане

Фото: открытые источники

В МЧС РТ напомнили, что в регионе действует особый противопожарный режим. Он начался, и вплоть до 10 мая в регионе будет нельзя сжигать мусор, траву, жарить шашлык на открытом окне.

В социальной сети ГУ МЧС РТ опубликовало перечень мест, где действует жесткий запрет на приготовление шашлыка.

"Если вашего населенного пункта или СНТ нет в этом перечне, то допускается приготовление пищи на открытом огне при обязательном соблюдении требований", - уточнили в пресс-службе ведомства.

К таким требованиям относят комплекс мер безопасности. От мангала до ближайшей постройки на вашем участке должно быть более 5 метров. А вокруг мангала, установленного на бетонированной площадке, нужно убрать весь мусор и все, что даже теоретически может гореть, в радиусе 2 метров.

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