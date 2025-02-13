В марте пройдет фестиваль «Битум-мастер в КНИТУ 2.0»

Компания «Газпромнефть – Битумные материалы» совместно с КНИТУ организует второй всероссийский студенческий кейс-чемпионат. Мероприятие под названием «Битум-мастер в КНИТУ 2.0» состоится в марте 2025 года в онлайн-формате.

Студентам предстоит разработать собственные решения по применению нефтепродуктов в дорожном и промышленно-гражданском строительстве. Важным критерием оценки станет использование современных цифровых технологий, таких как нейросети, математическое моделирование, а также виртуальная и дополненная реальность.

Ректор КНИТУ Юрий Казаков подчеркнул, что принять участие в чемпионате смогут студенты из всех регионов России. По его словам, идеальным составом команды станут два участника — будущий специалист по нефтепереработке и студент, изучающий дорожное или промышленно-гражданское строительство. Однако опыт участия будет полезен всем, поскольку он развивает аналитическое и творческое мышление, учит применять цифровые технологии для решения реальных бизнес-задач и знакомит с инновациями в строительной сфере.

Призерам и победителям кейс-чемпионата предоставят дополнительные 10–20 баллов при поступлении в магистратуру КНИТУ на специальную партнерскую программу с «Газпромнефть – Битумные материалы».

Первый кейс-чемпионат был организован осенью 2024 года, собрав 100 студентов из 22 вузов России. Сотрудничество с КНИТУ проходит в рамках программы «Лига вузов Газпром нефти», которая объединяет более 40 ведущих университетов страны. Также компания уже два года активно развивает «Лигу колледжей», направленную на взаимодействие со средними профессиональными образовательными учреждениями. Эти инициативы помогают адаптировать учебные программы под нужды бизнеса, обучать преподавателей и организовывать практические занятия для студентов.

Ключевые даты чемпионата

- 10–23 февраля – регистрация участников

- 25–26 февраля – онлайн-знакомство с участниками и образовательный трек

- 1 марта – рассылка задания «Битумы и цифровые технологии»

- 10 марта (до 24:00 мск) – прием готовых решений

- 14 марта – онлайн-защита проектов перед экспертами

- 3–4 апреля – награждение победителей на XIII межотраслевой конференции «PRO Битум и ПБВ» в Санкт-Петербурге

Этот чемпионат станет отличной возможностью для студентов показать свои знания, проявить творческий подход и получить реальный опыт работы с инновациями в строительстве!