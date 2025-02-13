Новости Казани
· 16+ · Екатерина Елисеева

В марте пройдет фестиваль «Битум-мастер в КНИТУ 2.0»

Ректор КНИТУ Юрий Казаков подчеркнул, что приня...

Предоставлено изданию

Подписаться на Дзен.канал

Компания «Газпромнефть – Битумные материалы» совместно с КНИТУ организует второй всероссийский студенческий кейс-чемпионат. Мероприятие под названием «Битум-мастер в КНИТУ 2.0» состоится в марте 2025 года в онлайн-формате.

Студентам предстоит разработать собственные решения по применению нефтепродуктов в дорожном и промышленно-гражданском строительстве. Важным критерием оценки станет использование современных цифровых технологий, таких как нейросети, математическое моделирование, а также виртуальная и дополненная реальность.

Ректор КНИТУ Юрий Казаков подчеркнул, что принять участие в чемпионате смогут студенты из всех регионов России. По его словам, идеальным составом команды станут два участника — будущий специалист по нефтепереработке и студент, изучающий дорожное или промышленно-гражданское строительство. Однако опыт участия будет полезен всем, поскольку он развивает аналитическое и творческое мышление, учит применять цифровые технологии для решения реальных бизнес-задач и знакомит с инновациями в строительной сфере.

Призерам и победителям кейс-чемпионата предоставят дополнительные 10–20 баллов при поступлении в магистратуру КНИТУ на специальную партнерскую программу с «Газпромнефть – Битумные материалы».

Первый кейс-чемпионат был организован осенью 2024 года, собрав 100 студентов из 22 вузов России. Сотрудничество с КНИТУ проходит в рамках программы «Лига вузов Газпром нефти», которая объединяет более 40 ведущих университетов страны. Также компания уже два года активно развивает «Лигу колледжей», направленную на взаимодействие со средними профессиональными образовательными учреждениями. Эти инициативы помогают адаптировать учебные программы под нужды бизнеса, обучать преподавателей и организовывать практические занятия для студентов.

Ключевые даты чемпионата
- 10–23 февраля – регистрация участников
- 25–26 февраля – онлайн-знакомство с участниками и образовательный трек
- 1 марта – рассылка задания «Битумы и цифровые технологии»
- 10 марта (до 24:00 мск) – прием готовых решений
- 14 марта – онлайн-защита проектов перед экспертами
- 3–4 апреля – награждение победителей на XIII межотраслевой конференции «PRO Битум и ПБВ» в Санкт-Петербурге

Этот чемпионат станет отличной возможностью для студентов показать свои знания, проявить творческий подход и получить реальный опыт работы с инновациями в строительстве!

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

Следующая новость ↓

Популярное

Лонгриды

день назад

Электромобили в Татарстане: как развивается сеть зарядных станций?

Интересное в Казани

3 часа назад

Инфантильные или перспективные? Опыт предпринимателя из Казани, который не боится нанимать зумеров

сэс сергиев посад

Не у нас

день назад

В Казани бетонная плита раздавила 26-летнего рабочего на стройке метро

Интересное в Казани

3 дня назад

Небанальный подарок из антикварного магазина Казани: рассказываем, что дарить на предстоящие праздники

реставрация лакированной мебели в Санкт-Петербурге

Новости Татарстана

день назад

В Татарстане в 2025 году модернизируют 36 объектов коммунальной инфраструктуры

Не у нас

10 часов назад

В левом ухе у 11-летнего мальчика из Армавира начало расти дерево

Новости Казани

день назад

Жилинспекция требует отстранить главу казанской УК «Уютный дом»

Новости Казани

день назад

Профессор КФУ Нефедьев рассказал о корональной дыре на Солнце

Новости Татарстана

день назад

В Татарстане предотвращены 5 нападений на школы
Лонгриды
2 дня назад

Работающие пенсионеры в Казани: тренды, вызовы и мотивы продолжения работы

В последние годы возрастная категория работающи...

Новости Казани

час назад

В марте пройдет фестиваль «Битум-мастер в КНИТУ 2.0»

Интересное в Казани

день назад

Частые простуды, гипотонус и беспокойный сон: казанские эксперты рассказали, как справится с распространенными проблемами у младенцев

Новости Татарстана

час назад

В Нижнекамске наркоман пришел в суд по наркотикам с наркотой в кармане

Новости Казани

час назад

В Казани с 15 по 16 февраля пройдет фестиваль уличной культуры
Снег и морозы до -22 градусов ожидаются в Татар...
Новости Татарстана
час назад

Снег и морозы до -22 градусов ожидаются в Татарстане

Новости Татарстана

2 часа назад

Стал известен прогноз погоды на День всех влюбленных в Татарстане

Новости Татарстана

2 часа назад

Тело 22-летнего парня обнаружили ночью на крыше челнинского алкомаркета

Новости Казани

2 часа назад

В Казани задержали пьяную 22-летнюю автоледи, которая влетела в забор
«Бабушка всегда что-то недоговаривала»: куда об...
Интересное в Казани
6 дней назад

«Бабушка всегда что-то недоговаривала»: куда обращаться казанцам, если семейные тайны не дают покоя