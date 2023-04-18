В Татарстане на три недели ввели запрет на посещение лесов из-за высокого риска пожаров

Из-за высокого риска пожаров в Татарстане на 21 день ввели запрет на посещение лесов. Постановление об этом подписано премьер-министром республики Алексеем Песошиным.

В частности, ограничения ввели в ряде районов региона. Нельзя ходить в лес в Альметьевском, Бугульминском, Заинском, Лаишевском, Зеленодольском, Елабужском и Лениногорском районах, а также в ряде других.

Исключение составляет ситуация, когда людям надо проехать сквозным способом через лес, при условии, что их деятельность связана с использованием леса.