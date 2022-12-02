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В квартире родителей казанского ЛГБТ-активиста Зайцева прошли обыски: что искали у открытого гея?

В квартире родителей казанского ЛГБТ-активиста Зайцева прошли обыски: что искали у открытого гея?

Фото: личный архив Зайцева

В квартире родителей сооснователя казанского ЛГБТ+ центра "Принятие" Михаила Зайцева провели обыски в рамках дела по оправданию терроризма по ст. 205.2 часть 2 УК РФ.
Об этом пишет 116.RU, ссылаясь на слова самого Михаила.

Причиной обысков стало видео, на котором демонстрируется нападение на российского посла в Польше. Из-за этого же ролика обыски провели у семерых сотрудников СМИ в Казани и одного социолога.

Михаил уверен, что лично он точно не имеет никакого отношения к ролику, послам и Польше. Про обыск ему сообщил брат, поскольку сам Михаил с родителями не общается.
Из квартиры ничего не изъяли, у родителей нет компьютера, а сам Зайцев не проживает с ними уже 19 лет.

"Я его (видео с нападением на посла. — Прим. ред.) ни разу не видел и об этом происшествии не знал даже. Считаю это преследованием за мою открытую гей-жизнь и помощь другим ЛГБТ-людям", — пояснил он.

Из России Зайцев уехал из-за начала спецоперации, с ним уехал и его возлюбленный.

"Мы уехали в середине лета, не хотели думать, что навсегда. Но по приезду решили остаться. Сейчас нам пишут, что мы вовремя уехали", — рассказал он.

Напомним, ЛГБТ-центр "Принятие" в Казани работал с марта 2019 года и закрылся в конце ноября из-за нового закона о запрете пропаганды ЛГБТ.

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