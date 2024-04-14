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В Культурном центре Пушкина в Казани прямо в стене прорубили дверь для хостела

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Дверь для хостела в Культурном центре имени Пушкина появилась прямо на фасаде здания. Она ведет на цокольный этаж, где решили открыть объект для размещения гостей города.

Рабочие отмечают, что разрешение на работы у них есть, но никому, даже директору центра, данное разрешение не показывают.

Уместно ли размещение в Культурном центре имени Пушкина хостела — вопрос открытый. На цокольном этаже могли бы разместиться гораздо более уместные для культурного учреждения объекты.

Видеозапись инцидента публикует телеграм-канал «Злой Казанец».

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