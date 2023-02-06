В Кремле прокомментировали, будут ли вместе с Ираном строить в Татарстане беспилотники

У России имеется целый ряд своих программ по созданию беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя сообщения о планах их совместного производства с Ираном на базе Татарстана.

"У России имеется целый ряд своих программ по созданию беспилотников для самых различных целей. Эти программы реализуются. Вы знаете, что недавно был перечень поручений президента принят, подписан и обнародован по развитию как раз области беспилотных летательных аппаратов. Поэтому у нас свои программы развития", — ответил Песков на просьбу прокомментировать слухи о строительстве в РФ российско-иранского завода по производству дронов.

Ранее газета The Washington Post со ссылкой на данные высокопоставленного военного чиновника писала, что Иран предоставит проекты и осуществит надзор над строительством завода по производству беспилотников в РФ, который расположится в Татарстане,в Елабуге. Помимо этого, американские журналисты указывали, что отношения между Россией и Ираном "становятся полномасштабным оборонным партнерством", которое якобы угрожает всему миру.

