В конце пройдет защита бизнес-проектов: в Казани запустят образовательную программу «Женское предпринимательство»

В Казани 17 октября запустят образовательную программу «Женское предпринимательство»

В Казани начнет работать бесплатная образовательная программа «Женское предпринимательство», которая стартует 17 октября. Продлится обучение полтора месяца. Заниматься можно будет как очно, так и онлайн.

Участницы проекта узнаю об актуальных инструментах продвижения бизнеса. Спикеры также расскажут, как можно открыть свое дело и масштабировать уже существующее. Эксперты научат участниц анализировать бизнес-процессы, а также определять ценность продукта. В конце обучения пройдет защита бизнес-проектов, которые будут оценены жюри.

Экспертами станут ведущие предприниматели. Среди наставниц же ждут целеустремленных женщин, у которых есть опыт построения устойчивого бизнеса. Заявку можно подать здесь.