В Комитете ОКН по РТ рассказали, почему не реставрируют дом Ушковой

Председатель Комитета по охране объектов культурного наследия Татарстана Иван Гущин объяснил причины задержки реставрации дома Ушковой в Казани. По его словам, основная проблема связана с острой нехваткой квалифицированных специалистов.

На коллегии комитета Гущин отметил, что в реставрационной отрасли ощущается серьёзный кадровый дефицит, что также сказывается на восстановлении дома Ушковой. Он пояснил, что для работы с уникальными интерьерами и витражами, а также с деревянным зодчеством, требуются специалисты высокой квалификации, которых сейчас крайне мало. Гущин также сослался на слова министра культуры РФ Ольги Любимовой, которая ранее упоминала сложности в сфере деревянного зодчества. Он подчеркнул, что для такого сложного объекта нужны редкие специалисты: каменщики, кровельщики и реставраторы, обладающие узкими компетенциями. Решение проблемы, как добавил председатель, потребует значительных усилий.

Дом Ушковой был построен на рубеже XIX–XX веков, а в 1904–1908 годах реконструирован по проекту архитектора Карла Мюфке. Работы были заказаны казанским предпринимателем Алексеем Ушковым, который подарил дом своей жене Зинаиде в качестве свадебного подарка. После революции здание стало Центральной губернской библиотекой, пишет 116.ру.