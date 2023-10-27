В колонию на 20 лет отправили казанца, который изнасиловал и выбросил из окна соседку

Верховный суд РТ рассмотрел дело по обвинению 29-летнего жителя Казани в изнасиловании, убийстве, нарушении неприкосновенности жилища.

В ночь 31 августа мужчина в нетрезвом виде и под наркотиками пробрался в комнату к 31-летней соседке по общежитию. Все случилось на улице Братьев Касимовых.

Он изнасиловал соседку, а когда та пригрозила полицией, выбросил ее с шестого этажа. Травмы оказались несовместимы с жизнью, женщина умерла.

Суд отправил насильника и убийцу в колонию строгого режима сроком на 21 год.