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В Кировском районе Казани временно отключат водоснабжение

В ряде домов Кировского района Казани временно ...

burenieskvazhin.ru

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В ряде домов Кировского района Казани временно приостановят подачу воды. Как сообщает мэрия города, отключение начнется в 9:00 30 сентября и продлится до завершения необходимых работ. Водоснабжение будет приостановлено в нескольких многоквартирных домах, что связано с проведением плановых ремонтных работ на водопроводных сетях.

Полный список адресов, где временно не будет воды, доступен на сайте «Водоканала». Жители могут заранее ознакомиться с информацией, чтобы своевременно подготовиться к предстоящим неудобствам.

Для смягчения ситуации и обеспечения жителей водой, автотранспорт с цистернами будет размещен в районе отключений. Заявки на доставку воды принимаются по телефону +7(843)231-62-60.

Важно отметить, что в условиях временных неудобств коммунальные службы сделают все возможное для сокращения периода отключений и обеспечения комфортных условий для населения. Настоятельно рекомендовано следить за обновлениями на официальных страницах городских служб, чтобы быть в курсе всех изменений.

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