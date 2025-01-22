В КФУ прокомментировали введение платы за смену белья в общежитиях

КФУ подтвердил введение платы за смену постельного белья и использование личных электрических приборов в общежитиях. В пресс-службе вуза сообщили 116.ру, что соответствующий приказ был издан с учетом мнения профсоюзного комитета студентов и Координационного совета студенческих организаций. Решение принято в соответствии с постановлениями Правительства РФ и Госкомитета Татарстана по тарифам, а также методическими рекомендациями Минобрнауки России.

Студенты, планирующие пользоваться постельным бельем, предоставляемым университетом, должны будут подписать дополнительное соглашение. После этого услуга обойдется им в 355 рублей.

Представители университета уточнили, что предоставление дополнительных бытовых услуг не является обязательным. Обучающиеся могут отказаться от них, если не испытывают необходимости или по другим причинам.