«В каждый трофей вложены частичка его души»: из жизни ушел технический директор «Ак Барса»

22 сентября из жизни ушел технический директор ХК «Ак Барс» Игорь Смирнов

Сегодня, 22 сентября, на 76-м году жизни скончался технический директор ХК «Ак Барс», заслуженный работник физической культуры и спорта РТ Игорь Смирнов.

Мужчина работал в клубе на протяжении 43 лет и стал олицетворение высочайшего профессионализм, усердия, а также примером беззаветной преданности «Ак Барсу», заявляет пресс-служба клуба. За время работы Игор Смирнова команда добилась главных побед современности: три Кубка Гагарина, пять титулов чемпионов России, золото Кубка европейских чемпионов и Континентального Кубка - в каждый трофей вложены частичка души Игоря Николаевича.

«Он был отзывчивым функционером, готовым в любой момент прийти на помощь каждому хоккеисту, тренеру, сотруднику», - вспоминают об Игоре Николаевиче в клубе.

«PROKAZAN» выражает искренние соболезнования родным и близким Игоря Смирнова. О дате и месте прощания информация появится позже.