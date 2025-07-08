В Казанском зоопарке родились два олененка пятнистой породы

В казанском зоопарке «Река Замбези» появились на свет двое оленят пятнистой породы, сообщает пресс-служба учреждения. Имена новорожденных пока не раскрыты.

Оба олененка родились в конце июня. Первым на свет появился мальчик 23 июня. В первые дни его мама скрывала его от посторонних глаз, и детеныш не отходил от нее.

Через два дня, 25 июня, родилась девочка. Она появилась на свет ранним утром и быстро встала на ножки. Мама заботится о ней, а малышка проявляет любопытство и смелость. В отличие от брата, она охотнее идет на контакт с посетителями и даже не побоялась подойти к объективу камеры, за что получила внимание со стороны мамы.

К концу мая 2024 года в Казанском зоопарке родились 134 детеныша различных животных, среди которых были два лемура катта, мартышка Бразза и другие виды. Половину от этого числа составляют копытные — камерунские козы, овцы и козы других пород.

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