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В казанском зооботсаду сбежал павлин

Свободно гуляющую птицу заметили на улице Хади Такташ.

Казанский зооботсад

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Свободно гуляющую птицу заметили на улице Хади Такташ.

При этом комментаторы Телеграмм-канала «В Казани поймут» пишут, что это далеко не первый случай побега птиц из старой части зоопарка.

До этого павлины уже выбегали на улицу — в зооботсаду они живут не в вольере, а на свободном выгуле.

Также недавно в новой части зоопарка «Река Замбези» на свободу выбрались лемуры: они гуляли по крыше вольера, пока к ним пытались подобраться сотрудники «Замбези».

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