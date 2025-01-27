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В казанском ТЦ «Миллениум» у женщины украли собаку

По словам владелицы, собаку забрала женщина в в...

pixabay.com

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В Казани в ТЦ «Миллениум» под наблюдением множества видеокамер произошла кража собаки. Об этом в соцсетях рассказала её владелица Наталья. Инцидент случился в пятницу, 24 января, около 13:30.

По словам хозяйки, украденная собака – дворняжка по кличке Рыжуля, 13,5 лет. У питомца диагностированы опухоль мозга и серьёзные гормональные нарушения, включая гиперадренокортицизм, гипотиреоз и мочекаменную болезнь. Для поддержания жизни ей ежедневно требуется дорогостоящая терапия стоимостью 30 тысяч рублей в месяц, препараты заказываются из Турции. Без лечения животное быстро погибнет. Наталья добавила, что забрала Рыжулю с улицы ещё в 2011 году, когда она была щенком.

По словам владелицы, собаку забрала женщина в возрасте около 40 лет. Она была одета в тёмно-зелёный пуховик, серую шапку, синие джинсы и тёмно-жёлтые ботинки, похожие на тимберленды. На плече висела чёрная сумка.

Наталья уже обратилась в полицию. Кинологи с собакой отследили путь похищенной, однако след оборвался у дома на улице Четаева. Хозяйка просит всех, кто узнал собаку или женщину, связаться с ней по телефону: +7 900 325 09 11, пишет «Kazan News».

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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