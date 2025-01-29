В казанском метро опровергли слухи о повышении стоимости проезда

После многочисленных обращений жителей Казани о возможном повышении стоимости проезда в метро руководство метрополитена заявило, что на данный момент тариф остается без изменений. Соответствующее сообщение опубликовано в официальном телеграм-канале.

Пока постановление Кабмина Татарстана об изменении тарифа не принято, пассажиры могут ездить по прежним ценам: 38 рублей при оплате картой и 42 рубля при расчете наличными. В настоящее время проект постановления о корректировке тарифа находится на стадии согласования.

Представители метрополитена обратились к горожанам с просьбой не верить непроверенной информации и не поддаваться панике, а также напомнили, что пока действует текущий тариф, у пассажиров есть возможность воспользоваться проездом по старым ценам.