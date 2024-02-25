В казанском цирке прошла первая «Битва роботов»

24 февраля в Казанском цирке состоялись первые соревнования в рамках суперфинала чемпионата «Битва роботов» на международном мультиспортивном турнире «Игры будущего». Сообщает «Татар-информ».



Заместитель премьер-министра Татарстана Роман Шайхутдинов отметил важность таких мероприятий для продвижения фиджитал-технологий. Организатор турнира Игорь Столяров подчеркнул, что «Битва роботов» обещает стать одной из наиболее популярных дисциплин турнира и будет транслироваться во многих странах.