В казанском аэропорту торжественно встретили Бурака Озчивита

Бурак Озчивит, прославившийся своей ролью в сериале «Великолепный век» и «Черная любовь», прибыл в Казань. В аэропорту его встречали девушки в национальной одежде и ему удалось отведать настоящий татарский баурсак. Актер, по информации одного из организаторов встречи, недолго задержался в Казани, так как уже сегодня утром отправился в Альметьевск.

Там стартуют съемки нового фильма «Елки», в котором Бурак примет участие. Этот проект обещает стать настоящим событием в мире кино, и фанаты с нетерпением ждут новых подробностей.

В Альметьевске Бурака Озчивита ждут не только фанаты, но и команда профессионалов, которая будет работать над фильмом. Режиссеры и продюсеры уверены, что участие такого известного актера, как Озчивит, привлечет внимание зрителей и обеспечит успех проекту.