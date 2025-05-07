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В казанском аэропорту массовые задержки рейсов

С утра 7 мая в международном аэропорту Казани н...

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С утра 7 мая в международном аэропорту Казани наблюдаются массовые задержки рейсов.

Как сообщили в пресс-службе авиакомпании Nordwind Airlines, ограничения затронули рейсы по направлениям Красноярск, Москва, Улан-Удэ, Худжанд, а также Томск — последний приземлился на запасном аэродроме.

Кроме того, задержаны рейсы из Казани в Волгоград, Ташкент, Москву, Стамбул и Астрахань. Авиакомпания предупредила: возможна отмена и объединение рейсов. Пассажирам предложено перебронирование или полный возврат средств за билеты.

Напомним, временные ограничения на вылет и приём самолётов действуют также в аэропорту Нижнекамска. Причины введённых мер официально не уточняются.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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