В казанском аэропорту массовые задержки рейсов
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С утра 7 мая в международном аэропорту Казани наблюдаются массовые задержки рейсов.
Как сообщили в пресс-службе авиакомпании Nordwind Airlines, ограничения затронули рейсы по направлениям Красноярск, Москва, Улан-Удэ, Худжанд, а также Томск — последний приземлился на запасном аэродроме.
Кроме того, задержаны рейсы из Казани в Волгоград, Ташкент, Москву, Стамбул и Астрахань. Авиакомпания предупредила: возможна отмена и объединение рейсов. Пассажирам предложено перебронирование или полный возврат средств за билеты.
Напомним, временные ограничения на вылет и приём самолётов действуют также в аэропорту Нижнекамска. Причины введённых мер официально не уточняются.
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