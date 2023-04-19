В Казани в скверах и парках началась обработка против клещей

В парковых зонах и скверах Казани началась противоклещевая обработка, об этом проинформировала пресс-служба администрации Кировского и Московского районов столицы Татарстана.

Уже проведены работы по дезинсекции в парке Урицкого, "Сосновой роще" и в сквере имени Васильченко.

В минувшем году в республике в целом дезинфекторы обработали более 1500 гектаров территории, из них 260 га - в Казани. Всего в столице РТ обработают 59 территорий.