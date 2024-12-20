Новости Казани
· 16+ · Даниил Мурзов

В Казания компания "Беркли" возведет жилой квартал

Компания «Баркли», возглавляемая девелопером Ле...

Екатерина Кузьминых

Подписаться в Telegram

Компания «Баркли», возглавляемая девелопером Леонидом Казинцем, анонсировала амбициозный проект по созданию нового жилого квартала в Казани.

Этот современный комплекс, занимающий внушительные 55 тысяч квадратных метров, будет состоять из четырёх многоэтажных зданий и стильного торгового центра. Вложение в данный проект прогнозируется на уровне от 5,5 до 10 миллиардов рублей, согласно информации, опубликованной в газете «Ведомости». Жилой квартал обещает стать ярким дополнением городской инфраструктуры и внести свежие нотки в архитектурный облик Казани, сообщает РИА Новости.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеть тем, что вас разозлило: Злой Казанец

Следующая новость ↓

Популярное

Лонгриды

день назад

«Учителей никто не уважает»: почему в РТ острый дефицит педагогов

Новости России

день назад

Т2 и ВТБ запустили совместный продукт: вклад с повышенной ставкой для пользователей подписки MiXX

борная кислота и ванилин от тараканов

Новости Татарстана

день назад

Директора предприятия будут судить за неуплату налогов в Татарстане

Новости России

2 дня назад

Нейросеть составила рейтинг активности регионов России в области ИИ

установка железной двери в квартиру в Москве

Новости Татарстана

день назад

Житель Бугульмы изнасиловал дочь знакомых и заснял это на видео

Новости Казани

день назад

Благоустройство родника «Акинский ключ» в Казани завершен

Новости Казани

день назад

Сотрудники Росгвардии задержали воров в магазине Казани

Новости Казани

22 часа назад

Владимир Путин дал ответ на вопрос жертвы мошенников из Казани

Новости Татарстана

день назад

Цена аренды горнолыжного снаряжения повысилась на 30% в Татарстане
Лонгриды
2 дня назад

«До 90 тысяч рублей за день»: аниматор из Казани рассказал о работе Деда Мороза

По данным пресс-службы Авито, в Казани в этом г...

Новости Казани

4 минуты назад

В Казания компания "Беркли" возведет жилой квартал

Интересное в Казани

22 часа назад

Причина трети всех смертей в мире: врач из Казани объяснил, как избежать серьезной опасности

Новости Казани

44 минуты назад

В Казани перекроют улицу Марджани на 4 часа

Новости Татарстана

59 минут назад

В Нижнекамске будут делать лапароскопические операции по удалению грыж
4 млрд рублей выделили на обновление общественн...
Новости Казани
2 дня назад

4 млрд рублей выделили на обновление общественного транспорта Казани

Новости Татарстана

час назад

Объём интернет-торговли Татарстана вырос на 50%

Новости Татарстана

2 часа назад

МВД РТ дало комментарий по делу пенсионерки, которая обратилась к Путину

Общество

3 часа назад

За срубленную ёлку в Самарской области мужчине светит уголовка
Площадь фонтанов, умный дом и парк во дворе: ра...
Интересное в Казани
4 дня назад

Площадь фонтанов, умный дом и парк во дворе: рассказываем, как застройщик создал особое пространство в Лаишевском узле