В Казания компания "Беркли" возведет жилой квартал
Екатерина Кузьминых
Компания «Баркли», возглавляемая девелопером Леонидом Казинцем, анонсировала амбициозный проект по созданию нового жилого квартала в Казани.
Этот современный комплекс, занимающий внушительные 55 тысяч квадратных метров, будет состоять из четырёх многоэтажных зданий и стильного торгового центра. Вложение в данный проект прогнозируется на уровне от 5,5 до 10 миллиардов рублей, согласно информации, опубликованной в газете «Ведомости». Жилой квартал обещает стать ярким дополнением городской инфраструктуры и внести свежие нотки в архитектурный облик Казани, сообщает РИА Новости.
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