В Казания компания "Беркли" возведет жилой квартал

Компания «Баркли», возглавляемая девелопером Леонидом Казинцем, анонсировала амбициозный проект по созданию нового жилого квартала в Казани.

Этот современный комплекс, занимающий внушительные 55 тысяч квадратных метров, будет состоять из четырёх многоэтажных зданий и стильного торгового центра. Вложение в данный проект прогнозируется на уровне от 5,5 до 10 миллиардов рублей, согласно информации, опубликованной в газете «Ведомости». Жилой квартал обещает стать ярким дополнением городской инфраструктуры и внести свежие нотки в архитектурный облик Казани, сообщает РИА Новости.