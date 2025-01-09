В Казани зоозащитники держали бездомных животных в ужасных условиях

8 января в Казани в Телеграм-канале «Жесть Казани» появилась информация о содержании десятков животных в кладовой площадью всего 2 квадратных метра.

Согласно публикации, риелтор передала помещение зоозащитным организациям, которые собирают бездомных кошек и собак, а затем требуют деньги на их содержание. Животные находились в антисанитарных условиях: отсутствовали корм и вода, в помещении был сильный запах. Жители обратились к участковому, но вскрытие кладовой произошло только после вмешательства арендаторов, которые перевезли животных в коммерческий автомобиль «Тюрк Стор» и пообещали убрать помещение.

Авторы поста выразили сомнения в добрых намерениях этих «волонтеров», утверждая, что они скорее ухудшают условия для животных и неясны их истинные цели. В комментариях пользователи обвиняют таких волонтеров в эксплуатации доброжелательных людей и присвоении собранных средств, предлагая привлечь их к ответственности за жестокое обращение с животными.