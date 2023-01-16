В Казани жители Приволжского района останутся без воды с 17 января

В Казани во вторник, 17 января, без воды останется ряд домов Приволжского района. Об этом сообщила пресс-служба мэрии.

Причиной отключения станут работы по переврезке участка водопровода у моста через Монастырскую протоку. Из-за этого воды не будет почти сутки — с 9:00 вторника до 5:00 среды, 18 января.

Отключение коснется домов № 1, 1 корп.1; 2, 3, 4, 5, 6, 26 по улице Дорожная, № 1а, 1а/1, 2б, 2б/1, 2в по Набережной, № 100 корп.2 по Поперечно-Отарской, № 72, 72а, 72а/1, 74/1, 77а, 80а, 81, 81 корп.1 по Садовой, № 9, 9/1 по Южно-Промышленной, от дома № 50 до № 72 по Пожарной в поселке Борисково и во всех домах поселков Отары и Старое Победилово.