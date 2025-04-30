В Казани жителей напугал звук сирены

В Авиастроительном районе Казани горожане услышали странный звук, напоминающий сигнал тревоги. Многие приняли его за сирену оповещения, однако, как выяснилось позже, поводов для паники не было.

Как пояснили в МЧС, тревожный звук исходил от коммунальной спецтехники, которая работала в районе. Никаких чрезвычайных ситуаций или поводов для включения системы гражданской обороны зафиксировано не было.

В ведомстве призвали жителей сохранять спокойствие и в случае сомнений обращаться на горячую линию для получения официальной информации.