В Казани водители троллейбусов устроили жесткий мордобой прямо на дороге

Утром казанцы не могли дождаться троллейбусов. Вероятно, водителям было не до пассажиров, они эмоционально и на кулаках выясняли отношения на улице Глушко на проезжей части.

Водители устроили драку, не обращая внимания на очевидцев и других участников движения. Автомобилисты проехать не могли - троллейбусы перегородили дорогу. А потому пришлось досматривать поединок до конца.

Кадры драки попали в Сеть. Причины мордобоя не называются, очевидцы предположили, что один водитель троллейбуса не уступил дорогу другому.