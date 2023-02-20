В Казани женщину с тяжелым ножевым ранением доставили в больницу

В Казани женщина получила ножевое ранение и доставлена в больницу

В Казани женщину с ножевым ранением госпитализировали в больницу, сообщает "Татарстан-24". Предварительно известно, что ранение пострадавшей в ссоре нанес ее муж.

О случившемся женщина рассказала сыну, а тот забрал ее к себе домой. Через несколько часов его мать почувствовала себя хуже, молодой человек вызвал медиков.

Медики диагностировали ранение в спину и госпитализировали женщину в местную больницу. В обстоятельствах предстоит разобраться правоохранителям.

Ранее ProKazan сообщал, что шесть человек напали на парня с эпилепсией и аутизмом - его здоровью нанесён тяжкий вред.