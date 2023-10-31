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В Казани женщину нашли в луже крови после романтического застолья

В Казани женщину нашли в луже крови после романтического застолья

Фото: социальные сети

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Романтический вечер в Казани закончился печально: женщину с разбитой головой в луже крови нашли соседи. По словам местных жителей, которых цитирует "Татарстан-24", сожители нередко шумели, а потому на крики в тот вечер никто не отреагировал.

А потом увидели соседа, убегающего в окно, и решили посмотреть, что с женщиной - ее нашли в луже крови.

Соседи вызвали скорую и полицию. Пострадавшая госпитализирована в больницу № 7, ее сожителя ищут.

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