В Казани женщину нашли в луже крови после романтического застолья

Романтический вечер в Казани закончился печально: женщину с разбитой головой в луже крови нашли соседи. По словам местных жителей, которых цитирует "Татарстан-24", сожители нередко шумели, а потому на крики в тот вечер никто не отреагировал.

А потом увидели соседа, убегающего в окно, и решили посмотреть, что с женщиной - ее нашли в луже крови.

Соседи вызвали скорую и полицию. Пострадавшая госпитализирована в больницу № 7, ее сожителя ищут.