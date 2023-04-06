В Казани на улице женщину насмерть забили молотком, задержан подозреваемый

В Казани утвердили обвинительное заключение в отношении 54-летнего мужчины, обвиняемого в жестокой расправе над женщиной. В январе, напомним, у дома на Краснокошайской мужчина побежал к 36-летней женщине и забил ее молотком, нанеся несколько ударов по голове, телу.

Потерпевшая от страшных травм скончалась в больнице. Сначала мужчина убежал, но быстро был задержан.

Следователи уверены, что убийство было совершено на почве мести.

Мужчина был знаком с жертвой и однажды обращался к ней с просьбой помочь получить кредит, даже заплатил ей за услугу 100 тысяч рублей. Деньги она взяла, но обязательства не выполнила.

Вину мужчина признал. Дело рассмотрит Кировский райсуд Казани.