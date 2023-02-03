В Казани женщина жестоко зарезала свою сестру-близнеца из-за наследства

В Казани женщина зарезала свою сестру-близнеца из-за спора о наследстве. Информацию распространил Telegram-канал "В Казани Поймут" со ссылкой на Следком РТ.

Все случилось накануне, 2 февраля, в доме на улице Оленецкая. Тело 59-летней зарезанной женщины было найдено в квартире.

По подозрению в убийстве задержана сестра-близняшка, которая во всем уже созналась. Установлено, что женщины пили спиртное вместе с мужем подозреваемой. Предварительно, между сестрами возник конфликт из-за спора о наследстве.

Сестра схватила нож, ударила своего близнеца и пошла спать. А через некоторое время муж нашел супругу мертвой. Он и позвонил в правоохранительные органы.

В соцсетях пишут, что встречи сестер часто заканчивались пьянством. Из-за этого муж запрещал им общаться.