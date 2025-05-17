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В Казани женщина заплатила штраф за оскорбление экс-супруга

Изучив обстоятельства дела, суд пришёл к выводу...

pixabay

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Мировой суд Советского района Казани, участок №13, постановил взыскать с местной жительницы штраф в размере 3 тысяч рублей за оскорбления, направленные в адрес её бывшего супруга. Об этом сообщили в пресс-службе Минюста Татарстана.

Судебные материалы показывают, что женщина отправляла бывшему мужу в мессенджере сообщения, содержащие грубые и уничижительные выражения, затрагивающие его личное достоинство.

Судья отметил, что подобное поведение расценивается как психологическое давление, проявляющееся в резкой и унизительной оценке, способной нанести вред репутации человека и повлиять на его самооценку.

Изучив обстоятельства дела, суд пришёл к выводу, что действия женщины противоречат нормам общественной морали и выходят за рамки допустимого общения. При этом суд учёл, что на её попечении находятся несовершеннолетние дети, что было признано смягчающим фактором.

Согласно решению, женщина должна оплатить штраф в течение 60 дней и представить подтверждение в судебный участок, пишет KazanFirst.

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