В Казани женщина за рулём Skoda потеряла сознание и врезалась в ограждение

24 апреля около 13:05 в Казани произошло дорожно-транспортное происшествие с участием женщины-водителя 1965 года рождения, проживающей в Кировском районе города. Обладая 25-летним водительским стажем, она находилась за рулём автомобиля Skoda Karoq и двигалась по улице Несмелова в направлении улицы Клары Цеткин, со стороны Краснококшайской.

По предварительной информации, во время движения женщина могла потерять сознание, в результате чего автомобиль врезался в ограждение подземного пешеходного перехода.

На место происшествия прибыла бригада скорой помощи, которая доставила пострадавшую в больницу. Сотрудники Госавтоинспекции работают на месте аварии, выясняя все детали случившегося и опрашивая возможных свидетелей.