В Казани женщина свалилась с третьего этажа, спускаясь из окна по связанным простыням

49-летняя женщина в Казани решила покинуть дом через окно по простыням. Все случилось на улице Нариманова. Простыни не выдержали, женщина сорвалась вниз, пишет "Татарстан-24", пролетела мимо козырька и упала у подъезда дома.

Она разбила голову. Медики скорой помощи доставили пострадавшую в больницу.

Соседи говорят, что женщина в целом адекватная и нормальная, но в последнее время стало чаще выпивать.