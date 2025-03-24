В Казани женщина рассказала в суде, как сын «убил себя ее рукой»

В суде Казани продолжается дело Сурайё Болтаевой, уроженки Узбекистана, обвиняемой в умышленном причинении легкого вреда здоровью и смерти по неосторожности. На последнем заседании допросили дочь подсудимой, которая была в другой комнате во время конфликта между матерью и братом.

По версии следствия, 27 июля 2024 года в Казани произошел конфликт между матерью и сыном. Мальчик зашел на кухню, чтобы высказать претензии, и получил легкий удар ножом. После этого он направил нож к себе, ударившись в сердце, что привело к его смерти.

Дочь обвиняемой, которая вернулась в суд после восьми месяцев в Узбекистане, рассказала, что у нее с братом всегда были хорошие отношения. Она объяснила, что в тот день брат не вернулся ночевать домой, и мама толкнула его, после чего он взял нож. Она ушла в другую комнату и не слышала звуков с кухни.

Гособвинитель отметил несоответствия в показаниях дочери, поскольку на досудебном следствии она утверждала, что мать ударила сына по лицу, но позже объяснила, что была в шоке и не помнит подробности.

Во время заседания муж подсудимой попросил освободить жену, предлагая вместо нее получить 50 лет тюрьмы. Сама Болтаева заявила, что не виновна, утверждая, что сын убил себя сам, и что ей было сказано взять вину на себя.

Судья продлил содержание подсудимой в СИЗО на месяц. В конце заседания Болтаева рассказала, что в тот день она ушла на работу, а по возвращении узнала, что сын снова ушел. Он попросил документы, заявив, что хочет уйти из дома, а затем на кухне произошел конфликт. Подсудимая не заметила момент удара сына ножом.

После происшествия она вызвала скорую помощь, но, по ее словам, медики и полиция не сразу отреагировали. Женщина также заявила, что в СИЗО ей угрожают, а полицейская предложила обвинить дочь, обещая, что она не понесет ответственности.

Судья отложил рассмотрение дела на неделю, и на следующем заседании будут прения сторон и последнее слово обвиняемой, пишет KazanFirst.