В Казани женщина перевела мошенникам 246 тысяч рублей

Жительница Казани перечислила мошенникам 246 тысяч рублей.

55-летняя пострадавшая обратилась в ОП "Гвардейский" и рассказала, что поверила мошенникам, которые в течение полутора месяцев настойчиво названивали ей на мобильный телефон.

Они представлялись сотрудника ЦР РФ, убеждали защитить средства от попытки хищения неизвестными со счета. В итоге убедили перевести сбережения на "безопасный счет".

"Мошенники предоставили потерпевшей номер мобильного телефона и банковские данные для перевода. Поверив, заявительница шестью операциями перечислила 246 тысяч рублей. Часть похищенных финансов была оформлена в кредит", - сообщили нам в пресс-службе УМВД РФ по Казани.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 159 УК РФ "Мошенничество". Расследование уголовного дела продолжается.