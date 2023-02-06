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В Казани женщина отдала мошенникам более миллиона, пытаясь "выбраться из долговой ямы"

В Казани женщина отдала мошенникам более миллиона, пытаясь "выбраться из долговой ямы"

Фото: sportkp.ru

В полицию с сообщением о факте мошенничества обратилась 54-летняя жительница Казани. Ей на мобильный телефон накануне днем поступил звонок

Незнакомец представился сотрудником банка и сообщил, что якобы на ее имя оформлен кредит в размере 1 миллиона рублей. Он предложил потерпевшей проехать в ближайший банк и оформить кредит на сумму 1 миллиона 200 тысяч рублей.

"Женщина выполнила условия звонившего и, пытаясь погасить "долг", перечислила на указанные аферистами счета деньги. Мошенники обещали, что перезвонят ей после выходных. Однако вскоре она поняла, что стала жертвой обмана и написала заявление в отдел полиции "Юдино". В настоящее время по данном факту возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч.3 ст.159 УК РФ "Мошенничество"", - сообщили нам в пресс-службе Управления МВД России по г. Казани.

Сотрудники полиции напоминают, какие простые действия не позволят мошенникам обвести вас вокруг пальца:

  • перепроверяйте всю информацию, поступающую вам от незнакомых лиц;
  • ни в коем случае не сообщайте незнакомцам информацию о своих банковских картах и счетах;
  • будьте бдительны и не поддавайтесь на уловки мошенников;
  • ни в коем случае не идите на поводу у мошенников, не перечисляйте деньги на неизвестные счета.
  • если вы стали жертвой преступления – незамедлительно сообщите в полицию по телефонам "02" или "112".
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