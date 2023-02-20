В Казани женщина не хотела отдавать машину приставам, а потому привязала к ней огромных тибетских мастифов

В Казани женщина не желала отдавать машину приставам, а потому привязала к ней огромных тибетских мастифов

Жительница Казани так не хотела отдавать приставам свою машину, что решила на то, чтобы привязать к авто тибетских мастифов, сообщает пресс-служба ГУ ФССП России по Татарстану.

Иномарку автоледи взяла в кредит, но в какой-то момент платить по нему перестала. Помимо этого, на женщину возбуждено еще пять исполнительных призводств на общую сумму почти 2 миллиона рублей.

Приставы обязали должницу выплатить еще почти 140 тысяч рублей за просрочку оплаты.

Когда судебные приставы пришли арестовывать автомобиль, их ждал неприятный сюрприз. Должница привязала к колесам машины двух тибетских мастифов.

На помощь приставам-исполнителям пришлось вызвать полицейских. Стражи порядка убедили должницу забрать собак. Иномарка была арестована.