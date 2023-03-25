В Казани женщина-инвалид без ноги осталась без пенсии из-за разгула бюрократии
Фото: 116.ru
В Казани женщина с инвалидностью, лишившаяся ноги из-за сахарного диабета, осталась без положенной ей по закону пенсии. А причина - в разгуле бюрократии, пищет 116.ru со ссылкой на основателя волонтерского движения "Душа России" Юлию Хакимову.
По словам Хакимовой, женщине нечем платить за съемное жилье, где она живет с дочкой-подростком, а также не на что лечиться.
Женщина работала медиком. Но сахарный диабет сделал ее инвалидом и усадил в инвалидное кресло.
Недавно женщина перестала получать единственный доход - пенсию по инвалидности.
"В моей голове не укладывается. Недавно лишилась пенсии из-за того, что нужно пройти переосвидетельствование инвалидности", — говорит Хакимова.
По закону, инвалиды первой группы должны переосвидетельствоваться раз в 2 года, инвалиды второй и третьей группы - раз в год.
Так из-за бюрократии семья осталась совсем без дохода. Добраться до больницы своими силами женщина не может, а на такси средств нет.