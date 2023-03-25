В Казани женщина-инвалид без ноги осталась без пенсии из-за разгула бюрократии

В Казани женщина-инвалид не получает пенсию из-за бюрократии

В Казани женщина с инвалидностью, лишившаяся ноги из-за сахарного диабета, осталась без положенной ей по закону пенсии. А причина - в разгуле бюрократии, пищет 116.ru со ссылкой на основателя волонтерского движения "Душа России" Юлию Хакимову.

По словам Хакимовой, женщине нечем платить за съемное жилье, где она живет с дочкой-подростком, а также не на что лечиться.

Женщина работала медиком. Но сахарный диабет сделал ее инвалидом и усадил в инвалидное кресло.

Недавно женщина перестала получать единственный доход - пенсию по инвалидности.

"В моей голове не укладывается. Недавно лишилась пенсии из-за того, что нужно пройти переосвидетельствование инвалидности", — говорит Хакимова.

По закону, инвалиды первой группы должны переосвидетельствоваться раз в 2 года, инвалиды второй и третьей группы - раз в год.

Так из-за бюрократии семья осталась совсем без дохода. Добраться до больницы своими силами женщина не может, а на такси средств нет.