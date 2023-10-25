В Казани здание Госоркестра РТ планируют отреставрировать за 6,6 млн рублей

В Казани планируется отреставрировать здание Госоркестра РТ, являющееся объектом культурного наследия республиканского значения. Его построили в начале прошлого столетия.

Отмечается, что проектно-изыскательские работы обойдутся в 6,6 миллиона рублей. На портале государственных закпок появился соответствующий тендер.

Речь о двухэтажном дома на Гоголя, 4.

Планируется обновить фасад и балкон, поменять двери и окна, привести в порядок прилекающую к зданию территорию.