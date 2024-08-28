В Казани здание фабрики «Адонис» будет объектом культурного наследия

В Казани здание старой фабрики «Адонис», находящееся на улице Профсоюзной, 3, получило статус объекта культурного наследия.

Это здание, относящееся к XVIII-XIX векам, находится в историческом центре города и вносит важный вклад в формирование городской среды, располагаясь на пересечении улиц Джалиля, Чернышевского и вдоль Профсоюзной.

Строительство двухэтажного торгового корпуса началось весной 1825 года, и к ноябрю того же года работы были завершены, началась торговля. В следующем году рядом возводится одноэтажное здание.

С 1930 года здесь располагалась швейная фабрика №4, которая была перестроена после войны. В настоящее время сохранились лишь части первого этажа и два подвала. Несмотря на изменения, здание сохраняет свое значение как объект культурного наследия.