В Казани завершились ремонтные работы на Горьковском шоссе

Строительные работы на Горьковском шоссе в Казани успешно завершены, как сообщает пресс-служба Мэрии Казани. В настоящее время водопроводы и водонапорные станции полностью функционируют в обычном режиме.

Однако, чтобы обеспечить поступление воды в каждую квартиру, понадобится некоторое время для настройки в соответствии с техническими особенностями конкретного здания и водонапорной станции. Мэрия выражает свою признательность рабочим, которые усердно работали на протяжении всей ночи, чтобы закончить работы даже раньше запланированного срока.