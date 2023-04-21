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В Казани завершили проходку тоннеля метро от станции "Зилант" до станции "Академическая

В Казани завершили проходку тоннеля метрополитена от станции "Зилант" до станции "Академическая
В Казани завершили проходку тоннеля метро от станции "Зилант" до станции "Академическая

Фото: пресс-служба мэрии Казани

В Казани сегодня, 21 апреля, завершилась проходка тоннеля метро на второй ветке от станции "Зилант" ло станции "Академическая. За тем, как выходит тоннелепроходческая машина, следили Раис РТ Рустам Минниханов и казанский мэр Ильсур Метшин.

Строительство второй метки метро, пишет пресс-служба мэрии столицы РТ, идет в соответствии с графиком. От "Зиланта" до "Академической" 870 метров, но проходка заняла целых 6 месяцев. На данном этапе пройдено 65% тоннелей второй ветки казанского метро.

Строительство первого пускового комплекса второй ветки метро планируется закончить в 2027 году. Общая протяженность первого участка, который состоит из четырех станций – "Зилант", "Тулпар", "100-летие ТАССР" и "Академическая", - 5 км 750 метров. Всего в ветке будет 3 блока, в каждом из которых - по 4 станции.

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