В Казани зафиксирован случай утечки опасного вещества с полигона "Химический"

В Казани зарегистрировали случай утечки опасного вещества с полигона "Химический" - жители жалуются на ядовитую вонь
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Случай утечки опасного вещества зарегистрировали с полигона "Химический" в Казани.
Жители поселка Николаевский, ЖК "Салават Купере", Авиастроительного и Кировского районов столицы РТ жалуются на неприятный едкий запах.
Как пишет "ТНВ", специалисты установили факт утечки вещества с полигона на минувшей неделе. Утек фильтрат.
В последний раз до того нарушения на полигоне были зафиксированы в апреле.