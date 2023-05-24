В Казани зафиксирован случай утечки опасного вещества с полигона "Химический"

Случай утечки опасного вещества зарегистрировали с полигона "Химический" в Казани.

Жители поселка Николаевский, ЖК "Салават Купере", Авиастроительного и Кировского районов столицы РТ жалуются на неприятный едкий запах.

Как пишет "ТНВ", специалисты установили факт утечки вещества с полигона на минувшей неделе. Утек фильтрат.

В последний раз до того нарушения на полигоне были зафиксированы в апреле.