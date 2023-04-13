В Казани появился новый сервис велопрокатов "Зеленый город"

13 апреля в Казани появился новый сервис проката велосипедов "Зеленый город", сообщает мэрия столицы Татарстана.

Взять или оставить "железного коня" казанцы и гости города могут на парковочных местах, предназначенных для электрических самокатов.

Сервис доступен всем, кому исполнилось полных 16 лет.

Пока сервис располагает 200 велосипедами. Чтобы взять транспортное средство в аренду, нужно установить на смартфон или планшет приложение "Зеленый город". Оно поможет рассчитать стоимость аренды, оплатить, а также обозначит правила использования велосипедов.

На транспортных средствах есть QR-коды для скачивания мобильного приложения.

